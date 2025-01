DeepSeek, китайската версия на ChatGPT, предизвика паника на фондовите борси. На 26 януари пазарът за акции на високотехнологични компании NASDAQ отчете понижение от 619 точки.

Въпреки ожесточената конкуренция в сферата на изкуствения интелект (ИИ) платформата се издигна до челните позиции на онлайн магазините за приложения. Проектът е сравнително нов, но изглежда превъзхожда гиганти като OpenAI.

Според създателите на чатбота разработката му е струвала само 5,6 млн. долара. Сравнение може да се направи с компанията Meta, която обяви, че ще отдели 65 млрд. долара за създаването на подобен Голям Езиков Модел (ГЕМ).

Достъп до пълната функционалност на ChatGPT струва 200 долара на месец, докато DeepSeek е напълно безплатен, поне засега. Освен това кодът на китайската платформа е “Оупън Сорс” (OpenSource), което означава, че всеки може да го разгледа и копира, за да разбере как работи или да създаде своя версия.

The DeepSeek Technical Report is out!! 🔥



Trained on 14.8 Trillion Tokens, outperforms all open-source models, comparable to GPT-4o and Claude-Sonnet-3.5



Key contributions:



> Load Balancing Strategy: Introduced an auxiliary-loss-free approach to minimize performance… pic.twitter.com/FgqTp5Rsju