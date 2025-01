Заподозреният за стрелбата в старата столица на Черна гора - Цетине, при която бяха убити най-малко 10 души, почина след опит за самоубийство, съобщи черногорският вътрешен министър Данило Шаранович, цитиран от Ройтерс.

🇲🇪🚨 NEW: A gunman named Aco Martinovic carried out a deadly attack in the town of Cetinje, Montenegro, leaving seven people dead, including two children aged 11 and 7, and injuring four others. The incident occurred when Martinovic entered a bar and opened fire on a crowd.



