Самоделно взривно устройство избухна близо до офиса на железопътната компания "Хеленик трейн" (Hellenic Train), предаде днес гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Няма данни за пострадали.

ЕРТ съобщава, че полицията е получила предупреждение от неизвестен информатор, който позвънил в редакцията на местен вестник и казал, че при офиса на "Хеленик трейн" е поставено взривно устройство, което ще избухне след 35-40 минути. Информаторът подчертал, че не се шегува.

Отцепилите мястото на произшествието служители на реда забелязали близо до офиса на жп компанията мотоциклет без регистрационни номера и намираща се до него раница. Раницата избухнала точно в същото време, в което казал информаторът.

