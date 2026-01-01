За Румъния НАТО означава сигурност, стабилност и доверие, заяви румънският премиер Илие Боложан в съобщение по повод 77-годишнина от подписването на Договора във Вашингтон за създаване на организацията, предаде румънската агенция Аджерпрес.

„Днес отбелязваме 22 години от присъединяването на Румъния към Северноатлантическия алианс - момент, който решително укрепи нашата сигурност и евроатлантическия ни път. За Румъния днес НАТО означава сигурност, стабилност и доверие. В същото време принадлежността към Алианса е свързана с отговорности, които ние постоянно поемаме, чрез конкретен принос към колективната сигурност и чрез активно присъствие до нашите съюзници“, каза Боложан в съобщение на уебсайта на правителството, публикувано в неделя.

Румънският премиер добави, че в настоящия контекст „е от съществено значение НАТО да продължи да бъде уникален и силен“.

По думите му Румъния ще укрепва своята роля на „надежден партньор по източния фланг“.

„В настоящия контекст, белязан от множество предизвикателства пред сигурността, е от съществено значение НАТО да остане единен и силен. Солидарността между държавите членки е това, което прави разликата и гарантира способността ни да реагираме ефективно на всякакви рискове. Румъния ще продължи да инвестира в отбрана, модернизирайки армията си и затвърждавайки ролята си на надежден партньор на източния фланг, съдействайки активно за евроатлантическата сигурност. Искам да благодаря на всички, които всеки ден чрез своя труд и отдаденост, затвърждават ролята на Румъния в НАТО. Честит ден на НАТО“, пише в съобщението си Боложан.

Денят на НАТО в Румъния се отбелязва в първата неделя от месец април. Румъния се присъедини към НАТО на 29 март 2004 г., а на 2 април 2004 г. за първи път румънското знаме бе издигнато на седалището на НАТО.