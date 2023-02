Un equipo de rescate quedó sepultado entre ellos #Proteo en misión de rescate en #Turquia quizás no lo entiendan pero perder un animal es arrancarte un trozo de alma,imagínate salvando vidas,esta es la ceremonia en honor a un héroe,un soldado amado por su equipo,dolor y orgullo🙏🏻 pic.twitter.com/psgqrnuJlz

Dear Hero #Proteo

Thank You

Rest in peace#Sedena #Mexico pic.twitter.com/SArquqCZzi