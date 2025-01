Бившият министър-председател на Грузия Георгий Гахария, който сега оглавява една от основните опозиционни групи в страната, е настанен в болница, след побой, съобщи говорител на партията му пред Ройтерс.

Гахария е получил травми по лицето и главата по време на кавга във фоайето на хотел в Батуми, град на брега на Черно море, съобщи говорителката Ана Бучукури. "Беше жестоко пребит, но оцеля", казва тя.

В публикация в социалната мрежа "Фейсбук" Гахария заяви, че състоянието му е стабилно.

Партията му "За Грузия" оцени станалото като "брутална, координирана групова атака", за която вина носи правителството.

"Това политически мотивирано нападение е явен опит за сплашване на опозицията и за потискане на несъгласните с нея", се казва в изявление на партията, цитирано от агенция Интерпрес.

🚨 The video clearly shows that one of the radical opposition leaders, Giorgi Gakharia, initiates the physical confrontation.

As usual, opposition media and foreign lobbyists are claiming that there was an organized attack on Giorgi Gakharia🤷 #Georgia #GeorgiaProtests pic.twitter.com/TIWw2Fd53J