Грузинската полиция е задържала Ника Гварамия, докато е обискирала офисите на опозиционната партия „Дроа“. По-рано министър-председателят на страната обеща да накаже противниците си на фона на демонстрациите срещу решението му да отложи преговорите за присъединяване към ЕС.

Грузинският съд отхвърли опита за касиране на изборите, Кобахидзе обвини опозицията и НПО за размириците в страната

Гварамия е бил пребит и арестуван. Това показват кадри, излъчени на живо от независимата телевизия „Пирвели“.

Nika Gvaramia, leader of Ahali opposition party is seen being violently detained by masked Police as he was trying to inquire reasons for raiding the Droa party pic.twitter.com/rkYfY8A0vw