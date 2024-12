Министерството на здравеопазването на Грузия съобщи, че 26 души, предимно протестиращи, са били ранени при последните нощни антиправителствени протести в страната.

„26 души, включително 23 протестиращи и трима представители на министерството на вътрешните работи“ - служители на правоохранителните органи, са били откарани в медицински заведения след протеста, се казва в изявление на министерството.

„Нито едно от нараняванията не е животозастрашаващо“, добави то.

The Moscow puppet government in Georgia decided to attack pro-democracy protestors with water cannons, pepper spray, tear gas, and rubber bullets, the protestors responded with the equivalent of a fireworks mini gun. #georgiaprotests pic.twitter.com/oAJN5FOVtt