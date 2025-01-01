Украинският президент Володимир Зеленски е под все по-голям натиск от страна на Съединените щати, които настояват той да се съгласи с териториални загуби и други отстъпки като част от мирен план, предаде RBC-Ukraine, позовавайки се на Axios.

Според изданието след седмици преговори украинските представители все още смятат, че няколко елемента от настоящия американски план благоприятстват Москва и че Вашингтон оказва значително по-голям натиск върху Зеленски, отколкото върху руския държавен глава Владимир Путин.

Анонимен американски служител отрече това, като заяви, че САЩ оказват натиск и върху Путин

Основни точки от плана и промени след срещата в Москва

Изданието отбелязва, че преговорите са се фокусирали върху два въпроса:

искането на Русия Украйна да се откаже от целия Донбас, включително зоните, които не са под руски контрол;

желанието на Украйна за надеждни американски гаранции за сигурност, които да предотвратят бъдеща руска агресия.

Според украински служител американското предложение се е променило в негативна за Киев посока, след като съветниците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха петчасова среща с Путин на 2 декември.

САЩ са искали Зеленски да се съгласи с отстъпките директно по телефона

В събота, 6 декември, след тридневни преговори между Зеленски, неговите съветници, Уиткоф и Къшнър е проведен телефонен разговор.

Източник, цитиран от Axios, казва, че съветниците на Тръмп сякаш са искали ясно „да“ от украинския президент по време на двучасовия разговор, докато са представяли плана.

„Изглеждаше сякаш САЩ се опитват по различни начини да ни продадат руското желание да вземат целия Донбас. Американците искаха Зеленски да приеме това по време на разговора“, казва украинският служител.

Зеленски от своя страна заявил, че е получил американското предложение едва час по-рано и все още не го е прочел.

Американски служител нарекъл това странно, казвайки, че актуализираното предложение е предоставено предния ден. Украинският служител уточнил, че част от документите наистина са били изпратени по-рано, но други са пристигнали непосредствено преди разговора.

Той отбелязва, че американското предложение включва по-тежки условия от предишните версии, особено по отношение на територията и контрола върху Запорожката атомна електроцентрала. Освен това предложението оставя без отговор ключови въпроси относно гаранциите за сигурност.

„Има важни въпроси за територията, които трябва да бъдат обсъдени: кой контролира какво, кой остава къде, кой се изтегля и как да се гарантира, че Русия няма да продължи с бойните действия, ако Украйна се изтегли от линията на съприкосновение“, казва източникът пред Axios.

В същото време украинският служител заявява, че американската страна сякаш е очаквала Зеленски просто да се съгласи по време на разговора.

Axios добавя, че американски представител е подчертал, че Украйна е повлияла значително върху настоящия проект и че Къшнър и Уиткоф също са оказвали натиск върху Путин да приеме определени украински искания.

„Въпреки това целият епизод отразява тлеещото недоверие между администрациите на Зеленски и Тръмп въпреки многото часове преговори,“ пише изданието.

САЩ се опитват да дистанцират Зеленски от европейските лидери

Американски и украински служители казват, че администрацията на Тръмп е възприела визитата на украинския президент в Лондон като опит да се спечели време в преговорите по мирния план.

Според украински служители те смятат, че Съединените щати се опитват да дистанцират Зеленски от европейските лидери, за да му окажат по-ефективен натиск.

„Зеленски не може да взема такива радикални решения, без да се консултира с ключовите си съюзници в Европа,“ обяснява украински служител.

Той добавя, че докато администрацията на Тръмп настоява Зеленски да действа бързо, европейските лидери го съветват към предпазливост и търпение.

„Тази динамика разочарова някои хора в Белия дом, които смятат европейците за основна пречка за сделка,“ отбелязва Axios.

Проблеми с гаранциите за сигурност

Axios пише, че Украйна и Европа продължават да обсъждат гаранциите за сигурност. Според европейски служител все още не е ясно каква роля САЩ са готови да играят в предоставянето им и какво очакват от европейските си съюзници.

Двама украински служители заявиха, че последното американско предложение за гаранции е основано на „по-широка рамка“ от първоначалната версия. Въпреки това документът все още не включва договор, ратифициран от Сената.