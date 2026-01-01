Един човек е загинал, а 27 души са в болница, след като автобус с британски пътници катастрофира на Канарските острови, съобщиха местните власти.

Превозното средство е излязло от пътя и е паднало в дере на магистрала GM-2 близо до град Сан Себастиан де Ла Гомера. Автобусът е превозвал британска група за разходка с лодка, като четирима от пострадалите са в критично състояние.

„Спешните медицински служби оказаха помощ на 28-те пътници в автобуса – 27 туристи с британско гражданство и шофьора. Можем да потвърдим, че един мъж е загинал, а 27 души са ранени с различна степен на тежест, като трима от тях са в тежко състояние и са транспортирани до болницата Нуестра Сеньора де Гуадалупе“, заявиха местните власти.

Смята се, че в автобуса са се намирали 25 възрастни, включително шофьорът, както и три деца.

Президентът на Канарските острови Фернандо Клавихо заяви: „Следя случая с катастрофата на автобус, за която бе съобщено в Ла Гомера, както и работата на спасителните екипи, които в момента действат на място. Изразявам подкрепата си към пострадалите и техните семейства.“

Испанската полиция е започнала разследване, но причината за катастрофата все още не е установена.