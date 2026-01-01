Полицията на Капитолия във Вашингтон арестува 18-годишен младеж, който е изскочил от автомобил, паркиран край сградата на Конгреса на САЩ, пише БНР. Той се е втурнал към нея, въоръжен с огнестрелно оръжие, предаде Асошиейтед прес.
🇺🇸 18-year-old arrested for running toward US Capitol wearing tactical vest and carrying loaded shotgun pic.twitter.com/NJcuFKhaPn— Wave News Network (@wavenewsnet) February 17, 2026
Началникът на полицията на Капитолия каза, че мотивите за действията на задържаното лице все още се изясняват и се проверява дали има конкретни конгресмени, които са били мишена на нападение. Законодателният орган не е заседавал по време на инцидента.