Турските хотели след пандемията няма да се откажат от системата all inclusive, но едва ли ще могат да предоставят на туристите свободата в избора на ястия, която съществуваше преди пандемията. Това заяви пред ТАСС представител на Федерацията на турските хотелиери (TUROFED).



Въведената по време на пандемията практика обслужващият персонал да подава някои продукти в ресторантите с шведска маса ще стане широкоразпространена след нея.



Туристите вече няма да имат тази прекомерна свобода, която имаха преди пандемията. Това е свързано с факта, че разходите за продукти съществено нарастнаха. Освен това трябва да се предпиемат всички предпазни мерки от гледна точка на здравето на нашите гости, каза представителят на хотелиерите.



Той изрази мнение, че в турските хотели със система all inclusive може да станат по-разпространени ресторантите, които обслужват по меню. В целия свят се забелязва тенденция към този тип хранене по икономически съображения, а също заради спазването на хигиенните стандарти и стремежа да се миниминазират отпадъците.



Спекулациите на тема отмяната на all inclusive в турските хотели възникват почти всяка година, но тази информация всеки път не се потвърждава. Така през май миналата година министърът на културата и туризма Нури Ерсой в интервю за ТАСС съобщи за невъзможността да бъде отменена системата all inclusive и шведската маса в републиката.



По думите на министъра клиентите на хотелите със система all inclusive няма да могат вече да взимат сами от масите ястия и напитки. Сега избраните от тях ястия ще им се подават от готвачи и сервитьори.