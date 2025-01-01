Афганистанец бе осъден днес на доживотен затвор от германски съд за атака с нож, при която бе убит полицай и петима души бяха ранени, предаде Ройтерс. Нападението е извършено по време на антиислямска проява миналата година.

Това става в момент на разгорещен дебат относно имиграцията и сигурността в Германия, както и голяма подкрепа за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", отбелязва Ройтерс.

Обвиняемият бе признат за виновен за това, че е използвал нож, за да напада хора по време на демонстрация в западния град Манхайм, организирана от антиислямската организация "Пакс Ойропа" в края на май 2024 г.

Осъденият Сюлейман А. е нападнал говорител и няколко участници в проявата, след което е намушкал полицай, който се е намесил, за да помогне. По-късно полицаят починал от раните си.

Нападателят бе арестуван през юни 2024 г.