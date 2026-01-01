Наказателното разследване в Швейцария за пожара в бар в ски курорта Кран Монтана трябва да бъде разширено, за да включи и местните власти, заяви адвокатът, представляващ някои от жертвите, и добави, че ще поиска обезщетение в размер на милиони, предаде Райтерс.

При пожара загинаха 40 души, повечето от които тийнейджъри, а 116 бяха ранени.

Ромен Жордан, който представлява повече от 20 жертви на изгаряния от пожара на Нова година, заяви, че ще поиска компенсации в размер на до няколко милиона за отделните травми и до 100 000 швейцарски франка (125 390 долара) за всеки смъртен случай.

"За мен няма абсолютно никакво съмнение, че общината трябва да бъде включена в списъка с отговорните лица и от нея трябва да бъде поискано да даде отговори", заяви Жордан в интервю в понеделник вечерта, като добави, че очаква общият размер на исковете да възлезе на стотици милиони франкове.

"Сигурно е, че ще поискаме (служителите) да бъдат изслушани (от прокуратурата), да получим документите, цялата кореспонденция, за да разберем как са допуснати толкова много грешки, как толкова много предпазни мерки, които обикновено са в сила в системата за управление на риска, са могли да се провалят."

Кметството на Кран Монтана засега не коментира.

Прокурорите смятат, че шумоизолиращата пяна на тавана на мазето в бар "Констеласион" се е запалила от бенгалски огън рано сутринта на Нова година. Паникьосаната тълпа се втурнала по малко стълбище към тесен изход, който се е превърнал в фатално препятствие, докато пожарът се разпространявал, посочват свидетели.

Кметът на града заяви миналата седмица, че в заведението многократно не са били извършвани годишни проверки за безопасност и изрази съжаление.

Засега само френските собственици са подследствени, включително по подозрение за причиняване на смърт по непредпазливост. Двамата, Жак и Джесика Морети, заявяват, че сътрудничат на разследването и изразяват скръбта си за трагедията.

Съпругът е задържан.

Жордан нарече "лоша шега" факта, че луксозният град е поискал да бъде страна по делото – искане, което не е било удовлетворено. "Този цинизъм нарани семействата."

Клиентите на Жордан са швейцарци, французи и италианци и повечето от тях са ранени. Само двама от тях, настанени в европейски болници, са в изкуствена кома и неконктактни.

"Те (семействата) се чувстват като в кошмар, от който никога няма да излязат, и това, което искат от мен, са отговори за това кой е виновен", каза адвокатът.

Съгласно швейцарското законодателство, жертвите на престъпно деяние могат да потърсят спешна финансова помощ, но Жордан заяви, че е необходим държавен фонд, за да се покрият допълнителните разходи до произнасянето на решение.

"В идеалния случай трябва да има пряка компенсация за жертвите – а не двойно наказание."