Тридесет и един души загинаха при сблъсъци в затвор в югозападния еквадорски град Мачала, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Насилието избухнало вчера през нощта, като враждуващи групи затворници използвали огнестрелни оръжия и експлозиви.

Властите съобщиха първоначално за четирима загинали и 34 ранени, сред които един полицай. Впоследствие те казаха, че са открили още 27 тела, като много от тези хора са починали от задушаване.

Седем души са арестувани.

Еквадорските затвори са се превърнали в арена на съперничество между наркобанди, посочва АФП. Близо 500 души бяха убити при тези сблъсъци от 2021 г.

Съвсем накоро - в края на септември, въоръжени сблъсъци в същия затвор доведоха до смъртта на 14 човека, сред които един надзирател.