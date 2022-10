в деветото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп –, осъществявана в партньорство с Reach for Change България, започва днес (4 октомври) и ще продължи до 24 октомври.Всеки желаещ може да се запознае с идеите на петимата социални предприемачи и да избере един от тях на www.nova.bg/promyanata . Тримата финалисти с най-много гласове ще продължат в последния етап на конкурса – среща с възрастното и детското жури на ПРОМЯНАТА, като ще се борят за голямата награда от 20 000 лв.В деветото издание на ПРОМЯНАТА финалистите, които ще се състезават за първото място, са:– софтуерен инженер, програмист и създател на иновативната школа по състезателна математика. Академия “Атлантида” включва в обучителния си план не само постигането на успехи и печеленето на медали по математика, но и развитието на емоционалната интелигентност при децата. Митко вярва в големия потенциал на българските деца в областта на състезателната математика и иска да достигне до районите, където тази дисциплина е все още по-слабо развита.– преди по-малко от година специалистите с бизнес и финансов профил решават да създадат онлайн платформа за финансова грамотност за деца от пети до дванадесети клас. Съдържанието в платформата ще е изцяло анимирано и ще е съобразено с начина, по който децата и младежите възприемат най-лесно и достъпно нова информация. Целта на Божидар и Емил е всеки зрелостник, който излиза от средното образование, да може да вземе информирано решение за важните финансови въпроси, които ще срещне с влизането си в света на „възрастните“.– младежите, посветени на медицината, решават да създадат платформа за безплатна подготовка по химия и биология за кандидат-студенти. Катерина е практикуващ парамедик към най-голямата спешна болница в страната и доброволец по време на Ковид пандемията. Марио е изкушен от науката фармацевт в развитие. Заедно с експертен екип създават мястото, където всеки може да се подготви безплатно сам за кандидатстване в медицинска специалност в България. Екипът вярва, че компетентните лекари на утрешния ден не трябва да бъдат ограничавани от финансовите затруднения техните семейства днес.– две вдъхновяващи жени-активистки, които са се посветили да разпространят личната си кауза – обучение на деца с различни затруднения в трудови умения, за да могат в бъдеще да работят и да получават заплата, вместо да разчитат единствено на социални помощи. Нари е майка на четири деца, едно от които с диагноза детска церебрална парализа, а Елизабет – майка на момче със синдром на Аспрегер. Промяната за основателите на фондация “Радост за нашите деца” е в справедливо и достойно място в обществото за младите хора с дефицити в България.е посветил живота си на спорта, първо като състезател, след това като мениджър и треньор. През годините осъзнава, че един от най-големите проблеми при децата и младежите е затлъстяването и ниската двигателна култура. Със SportAnalytik България Андрей иска да помогне на децата да открият правилния за тях спорт и да ги насърчи да водят здравословен начин на живот. Чрез девет лесни и забавни физически теста, всяко дете може да открие своя вроден спортен талант и да го развие.Тримата финалисти, събрали най-много гласове в периода на гласуването, ще продължат в следващия етап на конкурса – среща с жури. То включва представители на Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change, както и детско жури. Големият победител в ПРОМЯНАТА 2022 ще бъде избран на 1 ноември и ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 20 000 лв., другите двама финалисти от онлайн гласуването ще получат по 15 000 лв. всеки, а останалите двама – по 5 000 лв.Всичките петима финалисти стават част отза период от шест месеца, в рамките на които ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални предприемачи на Reach for Change. Те ще получат и рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в каналите на Нова Броудкастинг Груп, както и медийна подкрепа.бяха избрани сред общо. Те преминаха пет етапа на селекция и получиха одобрение от служители на НоваБроудкастинг Груп и Reach for Change, както и от експерти от социалния и бизнес сектор.ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за девети път в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка година.