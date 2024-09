София се присъединява към големите европейски и световни центрове, домакини на атрактивни международни изложения за съвременно изкуство. Sofia Art Fair ще се проведевъв форум „Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park. В отличителното за България изложение, ще участват галерии и колективи, които представляват над 70 автора, творящи в най-разнообразни художествени стилове. Всички те ще бъдат разположени в над 4500 м2 площ. Нещо повече, в рамките на събитието публиката ще може да съпреживее богата съпътстваща програма с именити европейски гост лектори, изложба във виртуална реалност и специално подготвени кураторски обиколки.Мащабният форум, чието откриване е на 3-ти октомври, привлича, популярни личности от всички креативни сфери, представители на бизнеса, любители на изкуството и културата, академичната общност, както и широката публика – в привлекателна и стилна атмосфера, отговаряща на най-добрите световни практики. За специалното ВИП откриване са налични ограничен брой билети, даващи достъп до цялата съпътстваща програма по време на тридневното събитие. Входът за лица под 18 г., както и за хора в неравностойно положение, е безплатен.Как изглежда съпътстващата програма на Sofia Art Fair и кои са най-ярките теми и гост-лектори може да намерите на посочения линк Това гласи слоганът на Sofia Art Fair. Той изразява мисията на проекта – да отключи изключителния потенциал на съвременното изкуство да провокира мисълта и сетивата, да изкушава, да образова, да формира отношение към актуалните теми от заобикалящия ни свят - Sofia Art Fair допринеася за израстването на европейския културен облик на столицата ни.Входът за лица под 18 г., както и за хора в неравностойно положение, е безплатен. Билети за изложението могат да бъдат закупени през платформата на EpayGo и в касите на EasyPay, а всеки ден програмата предоставя различно съдържание. Можете да изберете еднодневен, двудневен или тридневен билет.Повече информация за събитието можете да намерите на www.sofiaartfair.art Sofia Art Fair е съфинансиран от „Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Част е от Културния календар на Столична община 2024, реализира се и с финансовата подкрепа на Министерство на културата, както и с подкрепата на Посолството на Република Франция / Френски институт в България.на събитието са Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Art and Culture Today, Sofia Tech ParkСтолична община, Министерство на културата, Министерство на туризма, Посолство на Франция / Френски институт в България, Френски институт в България, Американска Търговска Камара в България, Национална художествена академия, Нов български университет; Регионален Център София – ЮНЕСКОCitroen & DS Automobiles , Aya Estate, Buzalov & Chanova Law Office, VP Consulting, #ПромениКартинката – Информационна кампания на Филип Морис България, TDB PlayArt Fairs Service, follow.art, Tectus, Тренд, TEXСИТИ, Ovcharov & Parushev Law Firm, Българска асоциация на заведенията, Chance Travel, Seewines, Arkana, DSGN Clinic; Академия “Никола Тесла”, Epaygo, EasyPay, Giramondo travelБНТ, БНР, Дарик радио, Dnes.bg, Bloomberg.tv, Градът, Булевард България, Биограф, DIVA, Off News, dir.bg, Impressio, Videocast, CodeFashion, Метрореклама, ВИЖ! Програмата, Go guide, InGlobo, kafene.bg, www.antrakt.bg