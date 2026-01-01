С близки, приятели и почитатели, изпълнили храма „Св. Седмочисленици“ в София, България се сбогува с един от най-обичаните си музиканти – Кирил Ампов.

Ампов си отиде на 77-годишна възраст, оставяйки след себе си богато творчество и ярка следа в българската музика, като певец, автор и продуцент, но преди всичко като човек, когото мнозина определят като „светла душа“.

„Искам да бъде запомнен като много добър и честен човек, който е оставил следа. Той беше изключително грижовен баща и дядо. Музиката беше това, което ни свързваше най-силно. Тя ще продължи да ни свързва“, сподели синът му Владимир Ампов-Графа.

БТА

„Животът ми е отдаден на българската музика и Кирил Ампов беше важна част от нея. Много хора познават творчеството му – аз имах щастието да бъда издател на единствения албум на трио „Спешен случай“ и на първия албум на Графа. Познавахме се още от „Хит минус едно“. Но най-важното, което искам да кажа, е, че той беше изключително читав човек. Артисти и таланти има много, но истински стойностните хора са рядкост. Затова съм тук – да го почета. Той беше светла душа“, сподели музикалният продуцент Атанас Янкулов за Кирил Ампов.

Той ще си спомня музиканта като „усмихнат, работлив, отдаден, жизнерадостен и неконфликтен човек“.

БТА

Момчил Колев припомни ролята на Ампов като баща и вдъхновител: „Работил съм с Кирил Ампов и често съм се съветвал с него. В крайна сметка той създаде и възпита Влади Ампов - Графа, което само по себе си е голямо постижение. Дал му е изключително много в музиката и го е научил на почти всичко още от дете. Това е един достоен живот. За мен той беше страхотен човек. Светла му памет.“

Близките на Ампов го изпратиха в последния му път с аплодисменти, спомени и обич.