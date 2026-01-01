Изпълнителният директор на d:istinkt Галина Паунчева е обявена за носител на престижната международна награда 2026 Top Women in PR & Communications. Отличието се присъжда от PRNEWS – една от най-авторитетните световни медии в сектора – и е признание за лидери с иновативен подход и значимо влияние върху комуникационната индустрия. Галина Паунчева получава приза в категорията Industry Champions, която отличава професионалисти с изключителен принос към развитието на глобалните комуникации и оформянето на бъдещето на професията.

„За мен е чест да бъда единственият представител на България в тази престижна селекция. Приемам наградата преди всичко като висока оценка за работата на целия екип на d:istinkt и за стремежа ни да налагаме най-високите стандарти в комуникациите. Този международен успех е поредното доказателство, че нашата експертиза е напълно конкурентна на световната сцена и е видима за най-авторитетните организации в сектора.”, коментира Галина Паунчева, изпълнителен директор на d:istinkt.

Този успех съвпада с 25-ата годишнина от основаването на d:istinkt. Само през изминалата година агенцията спечели 20 отличия в редица международни и български конкурси и фестивали за комуникации и криейтив, сред които и наградата PR агенция на годината в Европа от Stevie Awards. Компанията получи и Silver Stevie® в категория „Компания на годината – Реклама, маркетинг и връзки с обществеността“, а Галина Паунчева беше отличена с Bronze Stevie® в категория „Изпълнителен директор на годината – Реклама, маркетинг и връзки с обществеността“ за стратегическо лидерство и визионерство.

„Тазгодишните лауреати в селекцията „Top Women in PR & Communications“ са пример за лидерството, креативността и устойчивостта, които продължават да движат индустрията ни напред“, заяви Кайли Хълтгрен, директор „Съдържание“ в PRNEWS. „Те не само оказват значимо влияние върху своите организации и клиенти, но и оформят бъдещето на комуникациите чрез менторство, иновации и ангажимент към професионално съвършенство.“

Отличените се присъединяват към Top Women Network — общност, която насърчава свързаността, видимостта и ангажираността между жените лидери в медиите, маркетинга, технологиите и комуникациите. Те ще бъдат официално представени на церемонията по връчването на наградите в Ню Йорк, която ще се състои на 4 юни 2026 г.

d:istinkt затвърждава позицията си сред глобалните лидери в комуникационния сектор – успех, изграден върху високи резултати, стратегическо визионерство и устойчив принос към PR индустрията. Портфолиото на агенцията включва утвърдени брандове като Yettel, Лидл България, Shelly Group, SkyShowtime, CETIN България, Easy Credit, AIBEST, БРАИТ, Made by Society и други. Агенцията работи и по комуникационни проекти на институции като Бюро на Европейския парламент в България и Европейската комисия в партньорство с ICF Next.

d:istinkt е агенция, носител на редица награди за интегрирани комуникации и услуги, базирана в София, България. Агенцията е специализирана в предлагането на услуги в сферата на корпоративните комуникации, дигитални медии, криейтив, бранд консултации, организиране на събития, дизайн, инфлуенсър маркетинг, медийни стратегии и стратегически комуникации.

d:istinkt е част от PROI Worldwide - най-голямата глобална мрежа на независими комуникационни агенции, обслужващи клиенти по целия свят. PROI обединява 90 партньори със 8800 служители в над 165 града и 65 държави.

Агенцията е и ексклузивен партньор на Cathay Communication - мрежа от независими комуникационни агенции, формиращи глобален алианс с цел подпомагане отношенията между Китай и останалия свят.



