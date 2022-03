Фондация „За Нашите Деца“ стартираза спасяването на 1400 украински деца и семейства. Регионалният алианс„Подкрепа за Всяко Дете“ https://www.familyforeverychild.org/ , включващ организации от България, Молдова, Грузия и Украйна, произлизащи от общата организация „Every Child“, се обединяват в подкрепа на децата на Украйна, чрез P4EC Украйна. Четирите организации сключиха споразумение за подкрепа, което гарантира доброто управление на програмата и прозрачност на разходваните средства.Фондация „За Нашите Деца“ е координатор на кампанията в България. Тя работи пряко с украинската организация в подкрепа на деца в неравностойно положение Партнерство "Кожній дитині" (Partnership for Every Child Ukraine), в която екип от 18 специалисти се опитва да помогне на 1400 деца, настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини. Към настоящия момент всички те са на територията на Украйна и не могат да избягат от войната.„Нашите украински колеги са в крайна нужда от спешна подкрепа, за да могат да осигурят храна и чиста вода, основни хуманитарни, санитарни и здравни помощи. Чрез нашите Комплекси за ранно детско развитие в София и Пловдив ще подкрепяме с психологическа помощ и украинските семейства, които вече са в България.“, обявиха от фондация „За Нашите Деца“.Всеки, който иска да помогне, можете да дари по банков път или онлайн на сайта на фондацията, където ще намерите повече информация за кампанията: https://detebg.org/misia-ukraina Всички дарения ще бъдат насочени към благотворителната организация Партнерство "Кожній дитині" (Partnership for Every Child Ukraine) и към програмата на фондация "За Нашите Деца" за подкрепа на украински деца и семейства, пристигнали в България.Програмата за подкрепа включва: Директна финансова помощ на P4EC Украйна в грижата за безопасността на 1 400 деца и семейства (приемни, близки и роднини).♥ Осигуряване на храна, лекарства, чиста вода, санитарни материали и други необходими консумативи.♥ Комуникационни средства за връзка между социалните и хуманитарните работници и семействата с малки деца – телефони с интернет и таблети.♥ Автомобили за транспортиране и предоставяне на хуманитарна помощ на територията на Украйна и транспортиране на децата и семействата на по-безопасно място.♥ Хуманитарна помощ на украински деца и семейства, които са прекосили границата на Украйна и са се насочили към Молдова.♥ Хуманитарна, социална помощ и психо-социална подкрепа на украински семейства с малки деца, пристигнали в България чрез социалните услуги в двата Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив.Фондация „За Нашите Деца“ поддържа непрекъсната връзка със своите партньори от P4EC Украйна, за да се информира за обстановката в засегнатите райони, както и за постоянно увеличаващите се нужди от хуманитарна помощ.