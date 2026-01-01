На сцената на Международния арт фестивал Abanico 2026 в София (3–6 април) четвъртокласничката Яница Петкова впечатли публиката с изключително емоционално изпълнение в категория „Фолклор“.

С песента „Добър вечер, малка моме“ тя не просто пресъздаде традицията, а ѝ вдъхна нов живот – като част от нея прозвуча на испански език.

„Това бе своеобразен диалог между култури, който докосна сърцата на публиката. Гордеем се с това вдъхновяващо представяне, което показва, че българската народна музика може да звучи модерно, смело и без граници“, посочват на Facebook страницата си от Генерално консулство във Валенсия.

Международният арт фестивал Abanico е престижно събитие в София за музика, танци и изкуства, което се провежда ежегодно в началото на април. Конкурсът обхваща категории като испанска, френска, италианска песен, джаз, фолклор и инструменталисти за различни възрастови групи. Конкурсът насърчава популярната музика и танците, с подчертан интерес към испанската култура.