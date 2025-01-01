Да живеете близо до океана може да е не само добро за душата, но и да спомогне да живеете по-дълго.

Ново проучване на изследователи от Университета на щата Охайо установи, че хората, които живеят на около 48 километра от бреговата линия, могат да се радват на по-дълъг живот от тези, които живеят в градове близо до реки или езера.

Изследването разглежда данни от повече от 66 000 преброявания в САЩ. Изследователите сравниха средната продължителност на живота на хората въз основа на това колко близо живеят до различни видове водни басейни: океани, реки, езера и други вътрешни водни пътища.

Те открили, че хората, които живеят близо до океан или залив, имат тенденция да живеят по-дълго. Средно тези крайбрежни жители са живели с повече от година по-дълго от националната средна продължителност на живота от 79 години.

От друга страна, хората в градовете, разположени в близост до вътрешни водни басейни, като големи езера или реки, всъщност са имали по-кратка средна продължителност на живота – обикновено около 78 години.

Д-р Джианьонг „Джейми“ Уу, водещият автор на проучването, обясни, че тази разлика в продължителността на живота вероятно се дължи на комбинация от много фактори. Жителите на крайбрежните райони често се ползват по-хладен и стабилен климат, по-чист въздух и повече възможности за дейности на открито като разходки или плуване.

Тези райони също може да имат и по-добър обществен транспорт и по-високи средни доходи. Всички тези фактори могат да помогнат на хората да останат по-здрави и да живеят по-дълго.

За разлика от тях, градските райони в близост до реки или езера могат да се сблъскат с проблеми като по-високи нива на замърсяване, бедност, по-малко безопасни открити пространства за упражнения и по-голям риск от наводнения. Тези предизвикателства могат да обяснят защо животът в близост до вътрешни водоеми не предлага същите ползи за здравето като животът в близост до морето.

Яни Цао, постдокторант, който също е работил по изследването, отбеляза, че температурните разлики са особено важни. Крайбрежните райони обикновено имат по-малко изключително горещи дни и по-ниски максимални температури, което може да намали здравословните проблеми, свързани с жегата.

Идеята, че животът в близост до вода – наричана още „синьо пространство“ – е полезен за здравето, не е нова. По-ранни проучвания показват, че хората, които живеят в близост до вода, са по-активни, имат по-ниски нива на затлъстяване и по-добро сърдечно здраве.

Но това е първото голямо изследване, което показва, че видът на водата и средата, в която живеете, имат голямо значение за продължителността на живота.

Д-р Уу заяви, че е бил изненадан от размера на разликата между жителите на крайбрежните и вътрешните райони. „Мислехме, че всички видове сини пространства могат да предлагат ползи, но се оказва, че животът на крайбрежието наистина се откроява“, каза той.

Изследователите смятат, че това проучване дава и по-широка представа за тенденциите в областта на здравеопазването. Средната продължителност на живота в САЩ изостава в сравнение с други богати страни. Цао посочи, че условията на околната среда и социалните условия – включително дали живеете в близост до чисто крайбрежие или замърсена река – може да са част от причината за това.