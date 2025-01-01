Румънски бизнесмени планират изграждането на тематичен парк, посветен на граф Дракула, в Букурещ, предаде Independent. Проектът на стойност 1 млрд. евро ще предложи интерактивно преживяване в шест уникални зони, включващи 40 атракции.

Паркът ще бъде разделен на шест различни „свята“. В зона „Трансилвания“ ще има влакчета на ужасите, традиционно селище и гора, а в „Замъка на Дракула“ ще има руини, лабиринт и езеро. Друга зона – „Лондон Таун“ – обещава да „вдъхне живот на мрачния чар на викториански Лондон“, пише британското издание. Там ще има парк за лов на вампири с паркур и препятствия, кораб-люлка, лодки в изкуствено езеро и атракция с конска каляска по релсов маршрут. Зоната „Пристанището на Ню Орлиънс“ ще включва състезателно влакче на ужасите с виещи върколаци и карнавални игри.

Dracula Land ще разполага и със собствена „метавселена“, в която посетителите ще могат да използват криптовалутатата DraculaCoin.

Атракцията ще е с площ от 780 000 кв. метра ще включва и търговски обекти и заведения за хранене. Тя ще бъде разположена на 20 минути от центъра на Букурещ и на 15 минути от международното летище „Хенри Коанда“.

Тематичният парк е част от мащабен комплекс, който ще включва три хотела с общо 1 200 стаи. Проектът предвижда още аквапарк и термален спа център, състезателна писта и моторен парк, луксозен търговски аутлет, както и арена с 22 500 места, подходяща за концерти, фестивали и събития.

Според официалния уебсайт проектът ще създаде над 5 000 преки и косвени работни места в туризма, технологиите и услугите, като общият икономически ефект се оценява на около 5 млрд. евро (4,37 млрд. паунда) през следващото десетилетие.

Официалното откриване може да се състои още през 2027 г., сочи сайтът, но цените на билетите все още не са обявени.

„За мен Dracula Land е национален проект – символ, че Румъния може и трябва да създава забележителности, а не просто сгради или обикновени проекти за недвижими имоти“, заяви в изявление Драгош Добреску, основател на Dracula Land.