Кой решава какво е модерно? Кои дрехи и хора изглеждат добре? Това е въпрос, който много млади хора изглежда си задават в последно време. От бума на body positive (позитивно отношение към тялото – бел. прев.) движението през 2015 досега, все повече момичета оспорват традиционните идеали за красота.В частност съпротива предизвиква идеята, че да си слаб е неизменна част от добрия външен вид, пише каналът на Ралица Петровa във vbox7. Тази есен Youtube бе залят от видеа със заглавие(от англ. – “Is it an outfit or is she just skinny?”), в които момичета със средно или високо тегло пробват тоалети, носени от супермодели като. Резултатът е показателен – извадени от контекста на Холивуд и облечени от някой със средностатистически пропорции, визиите обикновено изглеждат по-скоро абсурдно.Чест обект на тези видеа е outfit наот това лято, спечелил си похвалата на редица модни списания като Vogue. В папарашки снимки звездата може да бъде видяна как носи дръзка комбинация от кърпа за глава, бикини тип “прашка” и силно свлечени дънки. Няма съмнение, че Бела изглежда невероятно, но тоалетът ѝ не е особено приложим за хора, живеещи в (да речем) София, вместо в Бевърли Хилс. Този факт накара мнозина да обявят “препоръките” на модните критици за несъответстващи с живота на нормалните жени.В противоположния край на спектъра стоят дрехите, на които никой не би обърнал внимание, ако не бяха облечени от някой известен. Няколко модни източника поздравихаза блестящия ѝ избор на outfit, състоящ се от тениска и шорти тип “бермуда”. На панталоните с дължина до коленете, които по принцип са запазена марка на бащите на средна възраст, им беше отредено почетно място в модния канон. Да, Кендъл изглежда супер дори в тях, но заслугата за това надали е на шортите.Не на последно място скандал предизвика случаят с “ягодовата рокля” на марката Lirika Matoshi, която plus sizeоблече на наградите “Грами” през 2020. Тогава тя бе обявена за една от “най-зле облечените на вечерта”, но броени месеци по-късно, роклята се превърна в глобален TikTok тренд, но този път, обаче, носена от стройни инфлуенсъри и модели. Самата Тес публикува гневен пост по темата в Instagram, в който обвиниза ситуацията.Стилът е и винаги ще си остане субективно понятие, но всички тези примери сочат към едно - представите ни за мода са на път да се променят. За добро или за лошо все повече хора не възприемат това знаменитости да диктуват трендовете. Вместо това те си задават въпроса: Тя стилна ли е или просто е слаба?