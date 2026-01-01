Спанакът е една от най-популярните зеленолистни на българската трапеза, известен с богатото си съдържание на витамини, минерали и желязо. Освен че е вкусен, той има множество ползи за здравето и е особено полезен през сезона на свежите листа. А сега е точното време да вкарате спанака в менюто си.

Спанакът е най-добър през пролетта, когато листата са сочни и крехки. В България сезонът обикновено започва в края на март и продължава до юни. През този период спанакът е най-свеж и богат на витамини, а вкусът му е най-нежен.

Сезонът на обновлението: Как да се храним здравословно през пролетта

Какви са ползите от консумацията му

Богат е на витамини и минерали, съдържа витамин A, C, K, както и желязо, калий и магнезий.

Витамин A и антиоксидантите в спанака подпомагат зрението. Витамин C и други антиоксиданти помагат на организма да се бори с инфекции. Витамин K и калцият в спанака са важни за здрави кости. Добър е за сърцето. Ниското съдържание на калории и високото съдържание на фибри подпомагат сърдечно-съдовото здраве.

Как да го консумирате, за да запазите добрият му състав

Топ съвети как да се справим с пролетната умора

Спанакът може да се консумира суров в салати, сотиран с малко зехтин или добавен към супи и омлети.

За да се запазят максимално витамините, избягвайте дългото термично обработване.

Пролетта е идеалното време да се насладите на пресния спанак и да се възползвате от всички негови ползи. Добавете го към ежедневното меню и направете трапезата си по-зелена и здравословна.