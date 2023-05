на песни Бруно Марс работи върху продължението наМедиите съобщават, че той е в ранни преговори заВътрешен човек каза пред вестник "Сън":, за да разработи нов образ и нов звук след успеха на последните си проекти. Той е близои е в ранни преговори с Live Nation за сключване на сделка, която ще му позволи да направи турне с новия албум през следващата година".

Guliver/Getty Images

Поп звездата Бруно Марс е един от. Известен със синглите си "Grenade" и "Just the Way You Are", дебютният му албум от 2010 г. оглави класациите на Billboard. Песента му "When I Was Your Man" остава дълго време на върха на световните класации.