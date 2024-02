Откриха статуя на Шакира в родния ѝ град в Колумбия

Шакира е платила 6,6 милиона евро на испанското правосъдие по друга съдебна процедура

47-годишната Шакира обяви, че ще издаде"Създадох го с всички вас и заради вас - моята глутница вълци, които бяхте до мен на всяка крачка", написа певицата. Според нея написването на албума се еДокато ги пеех, сълзите ми се превръщаха в диаманти, аШакира показа и кадри от фотосесия за издаването на албума. Тя се появява в корсет и гамаши, както и в други визии, подбрани от стилиста Никола Бру.Испаноезичният албум на Шакирасред които Acróstico, Out of Your League, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG, Te Felicito, Copa Vacía и El Jefe. Неотдавна певицата се завърна триумфално в класациите, спечели специалната награда MTV VMA и бе удостоена с паметник в родния си град Баранкиля, Колумбия.Звездата също така най-накрая постигна споразумение по дело за укриване на данъци в Испания. Според El Periodico през ноември миналата година Шакира е платилаот осем години затвор.Сега певицата не живее в Испания. Миналото лято тяс когото беше заедно дълги години, и се премести в Маями със синовете си