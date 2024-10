The way Princess Meghan brought this red gown back but in such a simple but elegant way and then changed up her hair like she is that girl pic.twitter.com/2DVib1Aoz9 — ⚜️TV Fanatic⚜️ (@TvKhaleesi) October 6, 2024

The red midi dress #PrncessMeghan wore to the Women in Leadership event is by ORIRE a Nigerian designer. Meghan knows how to promote and support others. Makes it hard to Watch the RF, derangers & the #ToxicBritishMedia vilify her #HarryandMeghanAreLoved #WeLoveYouHarryandMeghan pic.twitter.com/92zoWxf2Lt — Carmella (@Sussex5525) May 11, 2024

Perfection is #DuchessMeghan in her re-wear of the red Carolina Herrera ball gown attending the #CHLAGala Friday Night & looking oh so fine on the red carpet. pic.twitter.com/aVc8IVj6DT — Marghan (@Marghan8) October 6, 2024

Херцогинята на Съсекс се завърна пред камерите в зашеметяваща "рециклирана" червена рокля.Не е често срещано е за звездите да повтарят своите тоалети, но кралското семейство няма подобни задръжки - кралица Камила почти винаги носи азурната си гривна Van Cleef, а Кейт Мидълтън е известна с това, че редовно носи любимите си дрехи в различни комбинации.Меган направи изненадваща поява снощи на гала вечерта на детската болница в Лос Анджелис, проведена в JW Marriott Los Angeles Live.За случая тя се облече в дръзка алена рокля от Carolina Herrera, която за първи път облече през 2021г. на Intrepid Museum Salute to Freedom Gala. Този път Меган свали богатия шлейф,от оригиналния дизайн, за да подчертае елегантната цепка на полата, като по този начин вдъхна нов живот на тоалета.За да запази вниманието върху роклята си, херцогинята заложи на изчистени аксесоари- малки диамантени обеци, златна гривна Cartier Love и няколко златни пръстена. Гримът й беше деликатен и красив - златисти опушени сенки, руж и неутрален маникюр, а косата й беше оформена в небрежни вълни в контраст с официалната визия.Въпреки че принц Хари не беше на събитието, Меган не беше сама- тя беше придружена от дългогодишната си приятелкаНа галата присъстваха множество известни личности, както и деца, които са получили помощ от Детската болница в Лос Анджелис.