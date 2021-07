На пръв поглед тя изглежда като поредната старлетка, но Pia Mia притежава не само визия, а и голям талант. Тя не е на сцената от вчера, но сега започва да катери музикалните класации и да се превръща в новата любимка на тийн поколението. Кариерата ѝ започна, когато е едва на 17, а на 24 е вече световна сензация, пише каналът "Cool News" във vbox7.Обожава пеенето и стартира с аматьорски клипчета, в които показва завидните си вокални умения в Youtube, откъдето започва да изгрява, а доста продуценти научават за нея и я забелязват. Споделяла е, че обожава музиката, а вече има друго самочувствие и може сама да определи за какво иска да пее, защото се чувства по-комфортно в новата си роля.Казва, че редовно си води дневник, в който вписва всички хубави и лоши моменти, така излива емоциите си, а понякога се раждат идеи за текстове, музика и дори клипове. Големият ѝ пробив бе през 2013 г., когато направи кавър на "Hold On, We’re Going Home" на Дрейк. Толкова бързо се случило всичко, че дори Кардашиян я поканили на едно от семейните си партита, за да я опознаят. На въпросното събиране се оказал и Дрейк, с когото се запознали.Тя споделя, че изтръпнала, когато научила, че той ще е на партито. Рапърът се отнесъл много добре с младата Пиа, която му била фенка от малко момиче.Скоро звездата зарадва феновете си с ново парче, което е с James Hype, а песента се казвапиша от The Voice . Заразяващият денс поп трак е с пулсиращ бас, а вокалите на Pia Mia правят парчето още по-горещо за лятото.