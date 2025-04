Земният път на папа Франциск, който почина на 21 април, беше белязан от смирение, състрадание и стремеж към приобщаване. По време на понтификата си той извърши множество добри дела, които дълбоко развълнуваха хората по целия свят. Ето седем забележителни примера за благия му нрав:

1. Грижа за бедните

Франциск винаги е подчертавал важността на грижата за маргинализираните. На Световния ден на бедните през ноември 2024 г. той организира обяд за 1300 нуждаещи се.

2. Отдаденост към болните

През ноември 2013 г. папа Франциск прегърна и се помоли заедно с Виницио Рива – мъж, страдащ от неврофиброматоза, заболяване, което причинява тежки лицеви тумори. Състрадателният акт, пример за безусловната любов на главата на Католическата църква, трогна милиони хора по света.

The most touching moment of the Francis papacy The pope greets Vinicio Riva, who suffered from neurofibromatosis type 1 Riva passed away last year pic.twitter.com/Tej6uNZxfu

3. Човещина вместо догма

Загърбвайки традициите, на Велики четвъртък през 2024 г. папа Франциск изми и целуна краката на 12 затворнички от различни религии и произход. Този акт подчерта неговата отдаденост на смирението и служенето.

4. Любов към най-малките

По време на обща аудиенция през август 2019 г. 10-годишно момиче с аутизъм се приближи до папата. Вместо да я спре, Франциск ѝ позволи да се движи свободно на сцената, като каза: „Оставете я. Бог говори чрез децата“.

As #PopeFrancis delivered his general audience today, a young girl who appeared to have a mental disability danced across the stage clapping her hands in front of the pope. Here’s how he responded: #Catholic pic.twitter.com/xEor0yFdfN

5. Помощ за бездомните

Папа Франциск инициира няколко проекта в помощ на бездомните в Рим. Той създаде безплатна пералня, инсталира душове близо до площад „Св. Петър“ и осигури безплатни подстрижки и медицински грижи. Тези инициативи имаха за цел да възвърнат достойнството и да предоставят жизненоважни услуги на хората, живеещи на улицата.

6. Симпатия към хората с увреждания

През 2017 г., отново по време на аудиенция, малко момиче със синдром на Даун се приближи до папа Франциск. Вместо да се смути, той я покани да седне до него, демонстрирайки своята искрена обич към хората с увреждания.

A girl with Down syndrome, got up during a regular papal service & went toward @Pontifex

Security men quickly moved in 2 take her back to her mom. The Pope stopped them & said to her "come sit next to me.” She then sat down near him and he continued his homily, holding her hands pic.twitter.com/2QziweDRPX