. Тя се появи за първи път в индекса на милиардерите на Bloomberg в петък, когатонетното й състояние достигнаИзмина много време за 32-годишната жена, която получи първата си заплата като дете актьор през 90-те в "Барни и приятели". Сега Гомес е предприемач с няколко източника на приходи.Ето как Гомес прави и харчи парите си:Гомес може да е най-известна актриса и певица, но по-голямата част от състоянието й - повече от 80%, според оценки на Bloomberg - идва от нейната марка за красота.Изданието предполага, че тя притежава 51% от бизнеса. Марката има само двама известни инвеститори, които оценява на над 2 милиарда долара, потвърждавайки по-ранен доклад от Business of Fashion, който определя стойността му на подобна цифра.Публиката за първи път се запозна с Гомес през 2002 г., когато тя се присъедини към актьорския състав на "Барни и приятели" като Джана.Следващият й голям пробив идва през 2007 г., когато играе Алекс Русо в ситкома на Disney Channel, "Магьосниците от Уейвърли Плейс", който печели две награди "Еми" и се превръща в сертифициран хит сред младата публика. Статутът й на любимка на Disney Channel помогна на Гомес да премине към по-големи проекти, включително филма от 2011 г. "Монте Карло".По-късно тя участва във филми като "A Rainy Day in New York" и "Spring Breakers".Тя продължи да участва в няколко проекта през годините, включително филмовия франчайз "Hotel Transylvania", който събра над 1,3 милиарда долара в четири филма.Гомес стартира своя собствена продуцентска компания — July Moon Productions — през 2007 г. Под тази компания тя продуцира сериала на Netflix „13 причини защо“ през 2017 г. и базиран на готвене риалити сериал, озаглавен „Selena + Chef“ през 2020 г. Съвсем наскоро тя постигна успех с участието си в "Only Murders in the Building" заедно със Стив Мартин и Мартин Шорт.Звездната сила на Гомес в реалния живот се пренесе в социални медийни платформи като Instagram, където тя стана най-следваният потребител през 2016 г. със 103 милиона последователи.Нейното онлайн влияние я направи идеалният кандидат за сделки и спонсорства с известни марки, които според Bloomberg съставляват 6,9% от нейното богатство сега. Гомес спечели около 10 милиона долара от сделка с Coach през 2016 г., след което натрупа още пари чрез кампания с Louis Vuitton същата година.Както повече от вас знаят, тя е защитник на психичното здраве. Именно заради това съосновава Wondermind с майка си Манди Тийфи и предприемача Даниела Пиърсън. Хората могат да посетят уебсайта на Wondermind за съвети и съдържание за психично здраве. Bloomberg съобщи, че Wondermind съставлява 2,6% от състоянието на Гомес сега.Гомес е инвестирала милиони в недвижими имоти. House Beautiful съобщи, че тя е закупила първия си дом за 2 милиона долара през 2011 г., преди да го продаде на рапъра Иги Азалия за 3,45 милиона долара три години по-късно.През 2014 г. Гомес построи дом в Калабасас за 3,69 милиона долара, който две години по-късно продаде на рапъра Френч Монтана за 3,3 милиона долара.House Beautiful съобщи, че след това Гомес е закупил имение от 10 000 квадратни фута в Тексас през 2015 г., но точната цена не е известна. Тя продаде този дом за 2,7 милиона долара през 2018 г.Третият си дом купува в Калифорния през 2017 г. за 2,24 милиона долара, след което го продава за 2,3 милиона долара три години по-късно. Последната й инвестиция в недвижими имоти беше в бившия дом на певеца Том Пети, който почина през 2017 г. Гомес придоби базирания в Енсино имот за 4,9 милиона долара през 2020 г.