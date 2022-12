Риана празнува първата си номинация за "Златен глобус" за филма "Черната пантера": Уаканда завинаги“ за своя саундтрак „Lift Me Up“.



Емблематичната певица, която отбеляза дългоочакваното си завръщане в света на музиката с трака за филма на Marvel, се обърна към социалните мрежи, за да отбележи постижението си със своите фенове.



„Life Me Up“ на Риана е номинирана и в категорията за най-добра оригинална песен. Тя бележи първия солов релийз на Рири от 2017 г. насам и е перфектно завръщане преди нетърпеливо очакваното ѝ шоу на полувремето на Супербоул през февруари следващата година.



Феновете на Риана също отпразнуваха голямото постижение в кариерата на певицата и заляха Туитър с отговори и похвали за номинацията.



„Тя заслужава да спечели всички награди, за които е номинирана!!!", коментира потребител на Twitter.



Друг последовател добави: "Lift Me Up“ трябва да спечели наградата за най-добра песен. Има ли някой, който да не се разплака на тази част? Буквално... #GoldenGlobes."



Риана ще се състезава с Лейди Гага и Тейлър Суифт - както и със саундтраците от филмите "Пинокио" на Гийермо дел Торо и "RRR".