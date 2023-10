Черно-бялото кожено яке, изработено по поръчка на Джексън за рекламния клип на известна газирана напитка, е обявено за продан за сумата от 245 000 долара.То е от първата от поредицата реклами на безалкохолната напитка, в които участва суперзвездата. Сега рекламите се помнят най-вече заради това, че по време на една от снимкитесе запалва и той получаваслед повреда на пиротехниката.В този случай обаче той е бил облечен с друго яке.Артикулът ще бъде продаден на търг от доставчика на костюми и реквизит Propstore заедно със сакото La Rocka на Джордж Майкъл, което той носи по време на дует с Арета Франклин през 1987 г.На търга ще бъде предложена и коса с пчелна пита, използвана отрез 2007 г. за клипа към песента You Know I'm No Good, включена в последния ѝ албум Back To Black.Сред другите сувенири, които ще бъдат продадени, са предмети, свързани сКитара Gibson, принадлежала на, може да струва до 120 000 паунда на бъдещия си собственик, а катарама за колан, принадлежала на, се оценява на 60 000 паунда.Марк Хохман, директор на отдел "Музика и плакати" в Propstore, заяви, че наддаването ще бъде " изключително конкурентно"."За много от тези ексклузивни лотове това е първият път, когато се предлагат за продажба на публиката", каза той.Черната шапка федора, която Майкъл Джексън носи точно преди да изпълни за първи път известния си танц "лунна походка" през 1983 г., беше продадена на търг в Париж миналия месец за