направис гласа на, извлечен от запис на откриването на турнето му "Got Back" във Вашингтон.Легендата на "Бийтълс" развълнува тълпата в Спокейн, Вашингтон, като изпълни класическата песен на групата "I've Got a Feeling" с кадри на Ленън от филма на Питър Джаксън "Бийтълс": Get Back" на заден план.Пол разкри, че Джаксън е изолирал, след като му хрумнала идеята Ленън да "пее виртуално" заедно с групата.Маккартни си спомня, че режисьорът на "Властелинът на пръстените" му е изпратил текстово съобщение: "Можем да извлечем гласа на Джон и той да пее дигитално отново с вас. (Отговорих) "О, да!"79-годишният музикант посвети песентана Ленън, който беше застрелян през 1980 г. на 40-годишна възраст, и сподели пред феновете си, че съжалява, че не е "казал директно на (Ленън), че го обича, докато е имал възможност".Концертът отбеляза завръщането на Маккартни на сцената след пандемията и той беше щастлив, че отново ще свири, като поднесе на публиката хитове на "Бийтълс" и групата му "Уингс".