Британската музикална група се формира през 1960 г. в Ливърпул. Нейни членове саВсичко започва през март 1957 г., когато 16-годишниятзаедно с още няколко приятели в Ливърпул, която кръщават, пише каналът "Портретъ" във vbox7. На 6 юли същата година един от членовете на състава запознава Ленън с 15-годишния Пол Маккартни. Няколко дни по-късно Пол се включва в групата. На 6 февруари 1958 година той кани Джордж Харисън на участие на групата. Джон Ленън е впечатлен от момчето, което знае повече акорди от всички останали, но е притеснен за възрастта му – само 14 години. Все пак решават да го включат в групата и през март, Харисън става соло китарист., докато накрая Ленън измисля името(смесица от beetles „бръмбарите“ и beat „бийт“). Групата сменя няколко музиканти на ударните инструменти, докато накрая взима Ринго Стар, който дотогава е участвал в групите „Рори Сторм“ и „Хърикейнс“.

През октомври 1962 г. излиза, който достига до 17-о място в класациите във Великобритания. Същата година групата записва втория си сингъл,, последван от телевизионния им дебют, изпълнение на живо в програмата за регионални новини „People and Places“. Песента достига до второ място в британските класации. През март 1963 година излиза албум на групатакойто достига първо място в британската класация., включваща 11 от дванадесетте студийни албума на Бийтълс, които стават първи във Великобритания. Третият сингъл на групата, „From Me to You“, излиза през април и също оглавява класацията. 17 сингъла достигат до първо място през следващите години. „She Loves You“, става най-бързо продаваният сингъл във Великобритания дотогава, като за по-малко от четири седмици са продадени 750 хиляди копия. Това е и първият им сингъл, продаден в повече от 1 милион копия, и най-продаваният запис във Великобритания до 1978 г.

с удължената буква „T“, нарисувана от дизайнера и продавач на музикални инструменти Айвър Арбитър. По това време се появява и Бийтълсманията.Публикуването на музиката на Бийтълс в САЩ, най-големият пазар за популярна музика по това време, първоначално се забавя с близо година. Бийтълс заминават за Съединените щати на 7 февруари 1964 година. Въпреки че имат притеснения как ще бъдат приети, Бийтълс успяват да заемат 12-те позиции в класацията Билборд Хот 100, включително първите пет. И трите първи албума достигат първо или второ място в американската класация. Популярността на Бийтълс предизвиква истински интерес към британската музика.

Дотогава отличието е давано главно на участници във войните и на висши политици, което кара някои консервативни членове на Ордена да върнат отличието в знак на протест.За повече от четири години групата правив различни части на света. Бийтълс престава да съществува наЗа разделянето на групата някои обвиняват Йоко Оно и връзката ѝ с Джон Ленън, но отчуждението между музикантите е започнало много по-отдавна. Всеки член на групата продължава по своя път.продължава соловата си кариера до смъртта си през 2001 г.. Той участва в концерти с Дийп Пърпъл, Боб Дилън, Принс и на фестивала в Сан Ремо.участва в различни политически акции, а през 1971 г. излиза албума Imagine. Вечерта на 8 декември 1980 г. е застрелян на прага на нюйоркския си апартамент.създава групата „Wings“, а по-късно продължава със соловата си кариера.продължава да прави турнета със състава си „All Starr Band“, издава албуми и участва във филми.