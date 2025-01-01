Вторият епизод на сезон 3 на подкаста „След Игрите“ събра в студиото три интересни госта – първата отпаднала от „Игри на волята“ сезон 7 Мартина Луканова, водещият на формата Павел Николов и любимецът на зрителите от сезон 6 Раду Шуляк. Под вещото водене на Ваня Запрянова разговорът премина през най-болезнените и най-любопитните теми от Арената.

Мартина Луканова разказа за разочарованието си от ранното отпадане, като призна, че точността е била нейната спънка. Въпреки че е тренирала кросфит, гимнастика и тенис, в елиминационната битка при пъзела е тръгнала от грешната страна. „Не мисля, че бях бушон – номинираха ме заради водния футбол, където не се доказах“, категорична е тя.

Първата отпаднала от новия сезон сподели, че би тренирала повече умения за оцеляване и точност, а за бъдещи участия е категорична - би играла заедно с мъжете. Въпреки че няма общо с Румен Луканов и Андрей Луканов, младата преподавателка по английски и математика вече е купила собствен бизнес на 25 години. Тя е магистър по графичен дизайн и бакалавър по педагогика, като намира време за всичко, благодарение на енергията си: „Моят ден е между 36 и 40 часа.“

Гостуването на Павел Николов и Раду Шуляк върна темата към Изолатора. Те станаха близки след като прекараха дълго време заедно именно там и шеговито се наричат “изолаторната локация”. Павел сподели на водещата Ваня Запрянова, че са му били нужни две седмици да се адаптира към новата си роля. Той е категоричен, че не може да си позволи да покаже пристрастие на Арената. Раду сподели, че се гордее с новата роля на Павел, а водещият разкри чете ли коментарите в социалните мрежи.

Павел не скри и първите си впечатления от новите участници: Георги Шопа – „истинска машина“, Тянко – ценен защото пали племето, когато нямат огън, а Ръждавичка – с дисциплина, която може да контролира ново племе. „Това е най-силната първа седмица в историята на „Игри на волята“, убеден е той.

Раду добави, че Резиденцията винаги е била мястото на най-големите интриги. Той ексклузивно сподели и че е участвал в кастинг битка тази година.

Епизодът премина и през по-леки теми – шеговитото признание на Мартина, че може би е трябвало да отиде на солариум преди старта, както и дискусии за гладуващите жени, „скачането със запушен нос“ и фактора късмет в битките.

