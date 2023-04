Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар бяха облечени с бели ризи с традиционна украинска бродерия, съобщи.



Бродираните ризи, които са национална носия, са доставени от разкъсваната от войната държава.

The Fab Four like you've never seen them before! 🇺🇦



Liverpool's famous Beatles statue has been styled in traditional Ukrainian Vyshyvankas sourced from Ukraine, for some special BBC filming set to air as part of #Eurovision2023 pic.twitter.com/qKf8yViRvD