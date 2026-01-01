От много години учените наблюдават една интересна тенденция. Хората, които живеят на голяма надморска височина, където въздухът съдържа по-малко кислород, обикновено страдат от диабет по-рядко в сравнение с тези, които живеят по-близо до морското равнище.

Това наблюдение озадачаваше изследователите, тъй като не беше ясно защо по-ниските нива на кислород биха били свързани с по-добър контрол на кръвната захар. Ново проучване, публикувано в списание Cell Metabolism от учени от Gladstone Institutes, сега предлага обяснение.

Изследването показва, че червените кръвни клетки, които са най-известни с това, че пренасят кислород, също играят важна роля в контролирането на кръвната захар при условия на ниско съдържание на кислород.

Обикновено се смята, че червените кръвни клетки са прости клетки, които пренасят кислород от белите дробове към останалата част от тялото. Това проучване обаче показва, че те са по-активни, отколкото се е смятало досега.

При условия на ниско съдържание на кислород, известни също като хипоксия, тези клетки променят начина си на работа. Вместо просто да пренасят кислород, те започват да поглъщат големи количества глюкоза, която е вид захар, намираща се в кръвта.

Изследователите откриват това, като изучават мишки, изложени на ниски нива на кислород. Те забелязват, че след като мишките се нахранят, нивото на захарта в кръвта им спада много бързо.

Това подсказва, че глюкозата се използва или се съхранява някъде в тялото. Първоначално учените изследват обичайните органи като мозъка, черния дроб и мускулите, но те не могат да обяснят промяната.

В крайна сметка те установяват, че червените кръвни клетки действат като „гъби“, поглъщайки глюкоза от кръвообращението. Не само че при условия на ниско кислородно ниво има повече червени кръвни клетки, но всяка клетка абсорбира и повече захар от обичайното. Това откритие е изненадващо, тъй като досега не се знаеше, че червените кръвни клетки играят толкова важна роля в усвояването на глюкоза.

По-нататъшни изследвания показват, че глюкозата, усвоена от тези клетки, помага за производството на молекули, които подобряват доставката на кислород към тъканите. Това има смисъл, защото когато кислородът е ограничен, тялото трябва да го използва по-ефективно. В резултат на това процесът едновременно подобрява използването на кислород и понижава нивата на кръвната захар.

Изследователите също така тестват лекарство, наречено HypoxyStat, което имитира ефектите на ниското ниво на кислород. Този лекарствен продукт променя начина, по който червените кръвни клетки обработват кислорода, предизвиквайки ефекти, подобни на тези, наблюдавани на голяма надморска височина. При мишки с диабет лекарството успява да понижи нивата на кръвната захар много ефективно, дори повече от някои съществуващи лечения.

Тези открития предлагат напълно нов начин на мислене за диабета. Вместо да се фокусират само върху органи като панкреаса или мускулите, учените могат да насочат вниманието си към червените кръвни клетки, за да помогнат за контролирането на кръвната захар.

Въпреки това, има важни ограничения. Проучването е проведено върху мишки, а човешката биология може да реагира по различен начин. Въпреки че резултатите са обещаващи, са необходими клинични изпитвания върху хора, преди този подход да може да се използва в реални лечения.

Друг аспект, който трябва да се има предвид, е, че дългосрочното излагане на ниски нива на кислород може да има отрицателни ефекти в някои ситуации. Следователно, използването на лекарства като HypoxyStat може да бъде по-безопасен начин за постигане на подобни ползи без рисковете, свързани с живота в среда с ниско съдържание на кислород.

В заключение, това изследване предоставя нова информация за това как тялото се адаптира към ниско ниво на кислород и разкрива неочаквана роля на червените кръвни клетки в контрола на кръвната захар. Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, резултатите отварят вратата към нови стратегии за лечение на диабет и други метаболитни състояния. | БГНЕС