„Слаба съм само на килограми“ - това заявява категорично Наталия Василева, куклената актриса от племето на Феномените, която влезе в „Игри на волята“, за да докаже, че силата няма размер. Зад заразителния ѝ смях и вечната усмивка се крие жена, която е научила как да превръща притеснението във вълнение - на сцената, в живота и на Арената.

В епизода на официалния подкаст „След игрите“ с Ваня Запрянова, Наталия разкрива какво се случва, когато един актьор се озове в суровата реалност без сценарий. Говори за доверието, което така и не получава от племето на Феномените, за момента, в който Арената ѝ липсва повече от сцената и за най-голямата ѝ грешка - че е била напълно автентична и себе си пред останалите.

„Нямам огледало вкъщи, не обичам да се гледам. Нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре“, признава тя искрено, както винаги. В епизода става ясно и защо смята, че не би могла да приеме „оферта като тази на Гордиенко за привилегии като това да имаш храна и легло докато цялото племе страда в Изолатора“. Какво ѝ липсва най-много от Арената и защо, ако не беше актриса, би си татуирала цялото тяло с лицето на Чикагото?

С много хумор, песни и неподправена емоция, Наталия разказва и за битките, които не се виждат - тези извън играта. За самотното майчинство, за сина си, който е нейното най-голямо вдъхновение и за малките радости, които я крепят, като това да ядеш цяла кутия сладолед всеки ден, да обичаш кози и да ходиш на маратони.

Защо в племето на Феномените им е трябвало доста време, за да приемат Наталия? Какво всъщност се крие зад усмивката на куклената актриса? И как намира сили и решение на тежки проблеми, когато синът ѝ има много зависимости?

