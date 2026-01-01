Отборите в най-оспорваната брокерска надпревара се изправят пред последното си изпитание в събота от 20:00 ч. по NOVA. Времето притиска участниците, а задачите не намаляват. Неочаквана вандалска проява ще повиши напрежението при едно от семействата и ще изложи на опасност както живота им, така и успешното им представяне на крачка преди финала.

Последната задача в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” е „Общи части“. Тя включва довършването на терасите, оформянето на общите части и цялостното предаване на апартаментите в завършен вид. Менторът Владимир Караджов ще посети и двата обекта, но този път не само ще даде ценни съвети, но и ще напомни на семействата откъде са тръгнали и колко трудности са преодолели, за да стигнат до тук.

Капитаните Ралица и Евелин ще наблюдават отблизо всяка стъпка на своите отбори и ще се опитват да им вдъхнат кураж на финалната права от приключението. Емоциите при Вероника и Мирослав, както и Елена и Мартин ще достигнат върховата си точка – сълзи от щастие, както и много смях и тревоги ще съпътстват работните им дни.

Журито в състав Мартин Сребров и Алекс Ковачев ще даде последните си оценки за сезона. Двамата експерти няма да позволят сантименталното им отношение към всичко преживяно да замъгли професионалната им преценка.

Какви изненадващи подаръци ще получат водещите Иван и Андрей? Кой апартамент ще впечатли журито и кое семейство ще си тръгне с победа в последната задача?

