Мадокс Джоли-Пит, синът на Брад Пит и Анджелина Джоли, е подал документи за юридическа промяна на фамилното си име - като се отказва от „Пит" и остава само с „Мадокс Чиван Джоли". Той вече използва съкратеното „Мадокс Джоли" и в творческата си дейност - кредитиран е по този начин в надписите на скорошния филм на Анджелина Джоли „Couture", в който е работил като асистент-режисьор.

Мадокс не е единственият сред децата на двамата актьори, който е премахнал „Пит" от името си. Шайло го е променила юридически, Захара се е отказала от него неофициално, а Вивиен го е премахнала от афиша на бродуейска продукция, свързана с нея. Тенденцията съвпада с нарастващата дистанция между децата и Брад Пит след подаването на документите за развод от двамата родители през 2016 г. - процедура, приключила едва осем години по-късно. Стана ясно и че Пит не се е свързал със Захара преди скорошното ѝ дипломиране в колежа „Спелман".

Мадокс Джоли е роден през 2001 г. в Камбоджа и е първото дете, осиновено от Анджелина Джоли. По-късно, след връзката ѝ с Брад Пит, той приема фамилията Джоли-Пит. Мадокс често е смятан за едно от най-близките деца до Анджелина и през годините неведнъж е придружавал майка си на официални събития, филмови премиери и хуманитарни мисии.

Освен интерес към киното, Мадокс проявява и сериозен интерес към международните отношения и историята. Той учи в университета Йонсей в Южна Корея, където специализира биохимия. Анджелина Джоли неведнъж е споделяла в интервюта, че се гордее с неговата самостоятелност и ангажираност към образованието.

През последните години Мадокс започна да изгражда и собствен път в киноиндустрията. Той работи зад камера като асистент-режисьор и продуцентски асистент по няколко проекта на майка си, включително по филма First They Killed My Father, посветен на трагичната история на Камбоджа по време на режима на Червените кхмери. Участието му в продукциите на Анджелина подсилва впечатлението, че постепенно се ориентира към кариера в киното, но извън светлината на прожекторите.

След шумната раздяла между Анджелина Джоли и Брад Пит отношенията между актьора и част от децата му останаха обтегнати. Според американски медии Мадокс почти не поддържа контакт с баща си, а решението му официално да премахне „Пит“ от името си се възприема като символичен знак за окончателно дистанциране.

Искането на Мадокс за промяна на фамилното име все още е висящо, без издадено решение.