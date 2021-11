ще играе лидера наДжим Джоунс в предстоящ филм на MGM, съобщава Deadline.Носителят на "Оскар" ще продуцира лентата заедно с(който е автор на сценария). Последният е най-известен с работата си по филма на Marvel Venom (2018) и комедията „Jumanji: Welcome to the Jungle” (2019).Останалите подробности за предстоящия филм, включително пълния актьорски състав и датата на излизане, все още се пазят в тайна.Джоунс основавапрез 1955 г. в Индианаполис, САЩ, в която популяризира т. нар. "християнски социализъм". До 70-те години на миналия век проповедникът открито отхвърля традиционното християнство и обявява, че е Бог. Четири години по-късно той създава комуна, наречена Джонстаун и насърчава последователите си да живеят с него.През 1978 г., заради информация за нарушения на човешките права, правителството на САЩ изпраща проверка в комуната на Джим Джоунс. Между проповедника и представители на властите обаче избухва престрелка. След конфликта лидерът на култа организира масовото самоубийство на своите последователи, което(304 от тях са деца). Това е най-масовата смърт в новата американска история преди атентатите срещу Световния търговски център на 11 септември 2001 година в Ню Йорк.