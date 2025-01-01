Раздираното от различия и разнопосочни коалиции племе на Лечителите успя да се измъкне от Изолатора и да покори мечтаната Резиденция в “Игри на волята”. Зелените бяха изградили безупречна стратегия, която им позволи да се настанят в най-желаната локация в голямата игра. В герой за отбора се превърна набиращият увереност Траян, който се справи безупречно с финалния пъзел.

NOVA

Денят за изгнаниците на Блатото започна с извънредна ситуация. Изненадваща контузия на силния стратег Георги-Шопа постави неговото бъдеще в екстремното риалити под сериозен въпрос. Дали той ще успее да продължи напред, зрителите на NOVA ще разберат тази вечер.

NOVA

Драматичните обрати продължиха и при избора на капитани в трите лагера. Опит за спечелването на доверие от страна на програмиста Иван към опозицията при Зелените - Дино и Траян, не сполучи и неговият заговор беше разкрит в зародиш. Към победа тази седмица поведоха племената уверената д-р Пекин, скромният Калин и смелата Николета.

NOVA

Битката за територия отново противопостави враждуващите отбори на Феномените, Завоевателите и Лечителите. Въпреки загубата на двама от своите ключови съплеменници в лицето на Теодор-Чикагото и Гордиенко, Сините се представиха на ниво и си гарантираха седмица в Стопанството. Неочаквани грешки от лидерите на Жълтите - Ивайло и Кристиан пък доведоха до сериозно забавяне, което те не успяха да наваксат и се превърнаха в следващите обитатели на Изолатора.

NOVA

Тази вечер Арената в Дивия север ще стане свидетел на две индивидуални съревнования. Тримата капитани ще се изправят един срещу друг в заплетен сблъсък за надмощие, а нови двама изгнаници от Блатото ще влязат в голямата игра.

Не пропускайте “Игри на волята” във вторник, 14 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.