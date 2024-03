Адам Сандлър, който през миналата година продуцира и участва в три филма на Netflix, беше обявен от Forbes за най-добре платения актьор през 2023 г., изпреварвайки Марго Роби и Том Круз.

57-годишният актьор е спечелил умопомрачителнитепрез годината, в която се снима в "Murder Mystery 2", "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" и "Leo".Комедийната звезда продуцира и филма "The Out-Laws", в който участват Нина Добрев, Елън Баркин и Пиърс Броснан.Последният списък наотбелязва първия път, в който Адам оглавява таблицата от 2002 г. насам."Murder Mystery 2" е петият най-гледан филм на Netflix за 2023 г.Сандлър, който допълваше приходите си с 44 участия в стендъп комедия, и Дженифър Анистън изиграха във филма нещастни частни детективи съпруг и съпруга. Проектът обаче получи смесени отзиви от филмовите критици.На второ място в списъка е звездата от "Барби"с приходи от 59 млн. долара.33-годишната актриса изигра главната героиня във филма и беше и продуцент. Роби е и най-младият участник в челната десетка.заема трето място в списъка, след като през 2023 г. спечели 45 млн. долара.61-годишният актьор се снима заедно с Хейли Атуел, Ребека Фъргюсън и Ванеса Кърби в "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" миналата година.