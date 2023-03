10. Джъстин Бийбър (@justinbieber) - 281 милиона последователи

Изготвихме класация на, коитонай-силно аудиторията на социалната мрежа.Звездите зад тези акаунти вълнуват и ангажират публиката си със съдържанието, което споделят.Ако сте нетърпеливи да разберете кои са най-следваните личности в Instagram? Няма да ви държим повече под напрежение,На последно място в нашата класация, но нав света по брой последователи, се нарежда суперзвездата Джъстин Бийбър. Канадският поп певец издава дебютния си албум едва на 15-годишна възраст. От тийнейджър се превръща в знаменитост, а звездният му път го отвежда до завидните 281 000 000 верни фенове в Instagram.Там той преобладаващо публикува кадри с брачната си половинкас която са женени от 2018 година. Последните фотографии на двойката са от партито на списание

9. Бионсе (@beyonce) - 300 милиона последователи





Там тях тя радва с фотосесии със страхотни визии, задоволили любопитното око и затворили устите и на най-дръзките модни критици. Постер за предстоящото й световно турне през 2023 г. отнесе над 8,6 милиона харесвания.

Популярността на Бионсе Жизел Ноулс-Картър стартира с групата Destiny's Child през далечната 1997 година. Това дава началото на нейната кариера. Но след разпада на триото тя показа, че ще оцелее и без тях. А дори и повече - ще се превърне в суперзвезда, позната на цял свят. Така изпълнителката на "Single ladies" спечели сърцата на 300 000 000 души в Instagram.

8. Ким Кардашиян (@kimkardashian) - 348 милиона последователи

Кимбърли Ноуъл Кардашиян стана известна като риалити звезда в собственото си предаване „Keeping up with the Kardashians“. Но да не забравяме, че преди риалитито Ким се прославя и с участието си в друго видео, което е само за възрастни... А от него прибира една крупна сума пари. След това тя пусна свои линии за козметика и бельо KKW Beauty и Skims, с които омагьосва феновете си.



С тази си обаятелност Ким влиза в клуба на милиардерите и се подсигурява до дълбоки старини. Несъмнено вече е и сред "милионерите" в Instagram с цели 348 милиона последователи и заема почетната 8 позиция.



Безспорно тя е една от жените, които диктуват модните тенденции и дават тон на нагласите и вкусовете в стайлинга. Ким разчупва стереотипите и винаги излиза с екстравагантни визии.

7. Ариана Гранде (@arianagrande) - 361 милиона последователи



Американската певица Ариана Гранде грабна публиката с огромния си талант, а именно с невероятния си глас. Тя е носителка на награди "Грами" и се отличава сред останалите изпълнители с ангелския си глас. Притежателка на вокален диапазон от четири октави, Ари заема 7 място в класацията ни с 361 милина последователи.



Американската певица Ариана Гранде грабна публиката с огромния си талант, а именно с невероятния си глас. Тя е носителка на награди "Грами" и се отличава сред останалите изпълнители с ангелския си глас. Притежателка на вокален диапазон от четири октави, Ари заема 7 място в класацията ни с 361 милина последователи.

Последните включвания на Гранде в социалните мрежи са на фотографии в компанията на също толкова известния изпълнител The Weeknd. А поводът е записването на дуетното им парче Die For You.

6. Дуейн Джонсън (@therock) - 368 милиона последователи



От кечист до един от най-търсените актьори не се става толкова лесно и просто, а се изискват много харизма, талант и упоритост. Качества, които Дуейн Дъглас Джонсън със сигурност притежава, а и не само. Точно тях виждат у него 368 милиона души, които го следват в социалната мрежа.



От кечист до един от най-търсените актьори не се става толкова лесно и просто, а се изискват много харизма, талант и упоритост. Качества, които Дуейн Дъглас Джонсън със сигурност притежава, а и не само. Точно тях виждат у него 368 милиона души, които го следват в социалната мрежа.

Скалата е пример за това как мечтите не само са безплатни, а са и осъществими.

Всички успехи започват със самодисциплина. Започват с теб !

Или пък:

Не се страхувай да бъдеш амбициозен в целите си. Тежката работа никога няма да спре, нито пък мечтите ти !

5. Кайли Дженър (@kyliejenner) - 381 милиона последователи

Популярността си Кайли Кристен Дженър придобива с участието си в риалити предаването. Тя създава модна линия заедно със сестра си Кендал. А след това прави своя козметична марка. Дженър се нарежда на 5 позиция, като радва цели 381 милиона души в своя акаунт.

4. Селена Гомез (@selenagomez) - 399 милиона последователи

Селена Гомез е най-следваната жена в света на Instagram. В социалната мрежа тя често споделя с всички 399 милиона последователи за своето психично здраве, за своите възходи и падения. Тя говори открито и докосва с думите си и може би поради тази причина е любимка на милиони. Изпълнителката винаги се е стремяла към това да бъде себе си, да бъде земна, мила и добра. А на един от последните си постове дори показва уменията си в риболова. А те са заслужили над 13 000 000 лайка.

3. Лионел Меси (@leomessi) - 441 милиона последователи

Дойде ред на един професионален спортист в класирането, а именно на футболиста Лионел Андрес Меси Кучитини. Седемкратният притежател на Златната топка има впечатляваща фен група в социалната мрежа от цели 441 милиона души. Така той грабна бронза и подмина Гомез с цели 42 милиона души повече.



Арежентинецът е нападател в престижния футболен клуб Paris saint germain. И със спортните си постижения той се е доказал като един от най-успешните футболисти. В Instagram профила си той споделя предимно снимки, свързани с работата си.

2. Кристиано Роналдо (@cristiano) - 560 милиона последователи

И официално най-следваният човек в Instagram е Кристиано Роналдо дош Сантош Авейро. Португалецът е играчът с най-много официални голове в историята на футбола.



Рекордьорът печели и нашата класация като най-харесвания мъж в социалната мрежа. Там той публикува кадри от семейния си живот, както и от работата си. На някои от тях има по 17 000 000 харесвания.



1. Instagram (@instagram) - 616 милиона последователи

Не го очаквахте, нали? Първата позиция принадлежи на страницата на социалната мрежа. С цели 616 милиона последователи златото отива при акаунта на самия Instagram.



В канала се качва предимно развлекателен тип съдържание, с което потребителите, които го следват, да разпускат и да се развеселяват.