Ново проучване разкри, че кучетата са започнали физическата си трансформация от вълци по време на Средната каменна епоха – няколко века по-рано, отколкото се смяташе досега.

В XXI век за мнозина е трудно да си представят своите домашни любимци като диви хищници, които се движат свободно и потенциално представляват заплаха за общностите, съобщи „Индипендънт“.

Макар първоначално да се е смятало, че викторианците са тези, които са насърчили опитомяването на кучетата чрез селекционно развъждане, това изследване установи, че тази трансформация всъщност е започнала преди над 10 000 години.

Международен екип от изследователи е прекарал над десетилетие в събиране на данни за праисторическите умения на кучетата, обхващащи период от 50 000 години от еволюцията на кучетата.

Чрез създаването на цифрови 3D модели на повече от 600 черепа, те успели да открият, че черепите на кучетата са започнали да променят формата си преди почти 11 000 години, малко след последната ледена епоха.

Докато техните древни диви роднини са имали по-тънки, подобни на вълчи външни черти, по-късите муцуни и по-здравите глави са станали по-често срещани.

Връзката между хората и кучетата отдавна е източник на очарование.

Погребването на младо болно кученце и възрастно куче заедно с човек в Северна Европа преди 15 000 години се тълкува като доказателство за дългогодишния им статут на домашни любимци.

Не е ясно какво е довело до тази връзка, но изследователите предполагат, че тя е възникнала, когато вълците са започнали да се хранят с остатъци от ловците-събирачи, а по-кротките вълци са получавали преференциално отношение.

„Когато видите чихуахуа – това е вълк, който е живял с хората толкова дълго, че е претърпял промени“, заяви д-р Алоуен Евин от Университета в Монпелие, водещ изследовател в проучването.

Изследването, публикувано в списание Science, отбелязва също, че продължаващото присъствие на кучета, приличащи на вълци, сред съвременните породи „подчертава сложността на разграничаването на биологичния и културния статус на най-ранните домашни индивиди“.

Що се отнася до причината за промяната във външния им вид, д-р Карли Амин от Ексетърския университет каза пред Би Би Си: „Вероятно това е комбинация от взаимодействие с хората, адаптиране към различни среди, адаптиране към различни видове храна – всичко това допринася за експлозията от вариации, която наблюдаваме.Трудно е да се определи коя от тези причини е най-важна“.