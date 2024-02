ще бъде открит днес с прожекция на ирландски филм с участието на, съобщи АФП. Мърфи е сред фаворитите за наградата "Оскар" за главна мъжка роля за "Опенхаймер".Филмът Small Things Like These ("Малки неща като тези") е киноадаптация на бестселъра на ирландската авторка Клеър Кийган. Той е в включен в конкурсната програма и ще се бори за отличиетое мексикано-кенийската актриса Лупита Нионго.Настоящото 74-о поред издание на кинофестивала представя еклектична програма с филми на режисьори и актьори от целия свят - както големи продукции, така и документални филми, политически ангажирани и независими такива.В Small Things Like These ("Малки неща като тези") Килиън Мърфи работи с белгийския режисьор Тим Милантс. Мърфи и Милантс вече са работили заедно в сериала "Остри козирки".В Small Things Like These ("Малки неща като тези") участват още британските актриси, позната от сериала, и Емили Уотсън, играла в "Чернобил". Филмът разказва практиката на манастирите между 1920 и 1990 г. да дават за осиновяване извънбрачни деца и да експлоатират техните майки. Убедени сме, че тази драма за случилото се на най-уязвимите членове от обществото и за борбата срещу несправедливостта ще намери отглас сред публиката, каза италианецът Карло Шатриан, който е директор за последно издание на кинофестивала заедно с нидерландката Мариете Рисенбек. През следващата година Шатриан и Рисенбек ще бъдат сменени от американката Триша Тътъл.След звездите, очаквани на "Белринале", е и легендарният американски режисьор, който ще получи почетна "Златна мечка" за цялостен принос.Фестивалът е известен с политическата си ангажираност. Сега той се провежда повече от четири месеца след началото на конфликта между Израел и "Хамас". Преди откриването около 50 сътрудници на "Берлинале" подписаха открито писмо до директора на фестивала за приемане на по-категорична позиция във връзка с "атаката срещу живота на палестинците". Досега ръководството изразяваше "съчувствие към всички жертви в Близкия изток" и се безпокоеше от надигащата се антисемитска и антимюсюлманска вълна.На фестивала ще бъде показан филмът("Няма друга земя"), осъществен оти посветен на разрушаването на Масафер Ята на Западния бряг от израелските власти.Израелският режисьор Амос Гитай ще представи филма си по пиесата на Йожен Йонеско "Носорог" с участието на френско-швейцарската актриса Ирен Жакоб.В надпреварата за "Златна мечка" е включен иранският филмна режисьорите Мариам Могадам и Бенташ Санаеха. Двамата творци нямат право да напускат Иран независимо от поканата на "Берлинале".От френска страна участват филмите l'Empire ("Империята"), представляващ научно-фантастичен римейк на "Междузвездни войни" с режисьор Брюно Дюмон, и автобиографичният Hors du temps ("Извън времето") на Оливие Асаяс.Досега "Златна мечка" не е била връчвана на продукция от африканския континент, но тази година регионът е добре представен в програмата. Мавританският режисьор Абдерахман Сисако участва с филма "Черен чай", а сенегалката Мати Диоп ще покаже документалният "Дахомей", разказващ историята на върнатите в Бенин заграбени по време на колониалния период кралски съкровища.Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase Instagram , за да сте в крак с темите на деня