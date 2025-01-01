Бившият Дом-паметник на Българската комунистическа партия на връх Бузлуджа трябва да бъде запазен и да се превърне в туристическа дестинация. Около това мнение се обединиха посетители на фестивала Open Buzludzha, които коментираха за БТА своята визия за бъдещето на мястото. Тридневният фестивал събра гости от страната и чужбина, дошли да научат повече за историята на монумента, както и за бъдещите дейности по неговата консервация и социализация.

Предвид факта, че близо 35 години не се направи нищо в тази посока, смятам, че предстоящият проект на Община Казанлък за обезопасяване на паметника е едно добро начало, каза казанлъшкият фотограф Бедрос Азинян, който е сред щатните фотографи на обекта по време на неговия строеж и функциониране. Той изрази надежда проектът да има своята последователност и част от монумента да бъде възстановен, за да може да се превърне в туристически обект. „Аз съм жив свидетел и знам какво представляваше този паметник още от самото му откриване“, отбеляза Азинян и отбеляза, че паметникът няма как да бъде възстановен във вида, в който е функционирал.

Виждам паметника от терасата си всяка сутрин, разказа Тодор Иванов от Казанлък. Той посочи, че е на фестивала с децата си не само защото има интересна дневна програма, а и защото иска те да научат за историята, колкото и болезнена да е тя. „Имаме навика да трием историята си, а не трябва да бъде така, този период не трябва да бъде забравян, а трябва да си извлечем съответните поуки от него“, каза Иванов и изрази мнение, че паметникът трябва да продължи да съществува и да стане туристически обект, защото това ще донесе много ползи на региона.

В света няма друг такъв паметник, коментира Ивелина Попова от Пловдив, която е дошла специално за фестивала Open Buzludzha и го посещава вече за трета година. Тя посочи, че е крайно време някой да поеме отговорност и да реставрира монумента, защото той привлича посетители от страната и от цял свят.

Научихме за историята на мястото тук, на фестивала, коментираха туристи от Полша. Те посочиха, че паметникът „Бузлуджа“ е едно от местата, които задължително са искали да видят по време на посещението си в региона. Виждали са го в световни издания и смятат, че по света няма нещо подобно. Те го определиха като внушителен и отбелязаха, че им е било много интересно да научат какво представлява и със сигурност биха го посетили отново, ако бъде отворен за посещения.

Иска ми се паметникът да бъде възстановен във вид, който може да се използва безопасно и би било хубаво идейната концепция да се основава на историята му, смята Стефан Венциславов от Казанлък, който е категоричен, че ремонтните дейности трябва да стават с външно финансиране или от чужди инвеститори. Той допълни, че бившият комунистически монумент би могъл да служи именно за напомняне на миналото, за да можем да се поучим от него и да оценим живота, който имаме в момента.

Специално дошли за фестивалната програма бяха гости от различни краища на страната, както и българи, които живеят в чужбина, а някои от тях коментираха, че са били изненадани, че на това място се случва подобен културен форум, тъй като доскоро са смятали, че то е изоставено и забравено.

По думите на организаторите тридневният фестивал събра край паметника „Бузлуджа“ посетители от повече от 20 държави. Той представи разнообразна дневна и вечерна програма, а примерната идея на фондация „Проект Бузлуджа“ за развитие на мястото беше представена в тазгодишния 3D мапинг на фасадата на монумента. Мотото на фестивала беше „История за споделяне“, а запитаните посетители бяха единодушни, че споделянето на това изживяване и на бъдещите планове за „Бузлуджа“ за тях е било вълнуващо.

По думите на основателя и управител на фондация "Проект Бузлуджа", която е организатор на фестивала, той събира хиляди хора, които се възхищават на монумента и искат да научат повече и за историята. Смятаме, че едно толкова интересно място като никое друго има капацитет да привлича както артисти, така и посетители, които да разбират повече за контекста и за България, посочи арх. Дора Иванова. Според нея паметникът е уникален с това, че по света няма друго подобно архитектурно творение. Онова, което се крие зад фасадата, е една огромна отговорност и ние в момента работим по нея – какви са посланията на бъдещата Бузлуджа, как да разкажем нейната история и да включим хората в нея, обясни арх. Дора Иванова. Тя подчерта, че паметникът трябва да бъде запазен, но и изпълнен със смисъл и съдържание, за да не се забравят моментите от миналото, които са важни, сложни, травматични и противоречиви, и да се учим от тях.

Сред идеите за бъдещото развитие на мястото, които посетители на фестивала споделиха, са то да се превърне в музей, зала за съвременно изкуство, концертна зала, както дори да има хотелска част, детски кътове и къмпинг зона. Всички запитани бяха категорични, че това е паметник, който е уникален в световен мащаб както в архитектурен план, така и по отношение на историята си и че със сигурност ще предизвика интерес като туристическа дестинация. Някои от гостите имат притеснения, че обезопасяването и отварянето на паметника, както и последващата му поддръжка, ще изискват много средства, но смятат, че мястото има потенциала да възвърне необходимите инвестиции. Повечето от запитаните смятат, че концепцията за бъдещото развитие на монумента трябва да стъпва върху историята му и посланията и идеологията, които той носи.

През следващите 36 месеца предстои да бъде осъществен проектът „Опазване и адаптация на монумент Бузлуджа - Етап 1 – Консолидация“, част от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Община Казанлък. Дейностите ще се изпълняват съвместно с фондация „Проект Бузлуджа“ и с Областна администрация – Стара Загора, тъй като паметникът е частна държавна собственост и са на стойност почти седем милиона лева. Предвижда се изграждане на нов покрив и подмяна на прозорците на сградата, които са и най-спешните стъпки за нейното обезопасяване.