Кафето е една от най-популярните напитки в света. Много хора го пият на празен стомах, без да изпитват странични ефекти, но за други този навик може да доведе до дискомфорт. Пиенето на кафе преди закуска може да причини стомашно-чревен дискомфорт и други симптоми. Медицинската сестра Кери Мадормо обсъди възможните последици от този навик в статия за специализираното издание Very Well Health.

Повишена стомашна киселинност

Кафето е киселинна напитка, която може да увеличи стомашната киселинност, ако се приема на празен стомах. Прекомерната стомашна киселина може да раздразни стомашната лигавица и да причини киселини. Когато киселината се издигне по хранопровода, тя причинява усещане за парене в гърдите, известно като рефлукс.

"Кофеинът също така отпуска долния езофагеален сфинктер, мускулния пръстен между хранопровода и стомаха, което може да влоши рефлукса", се казва в статията.

Авторката съветва хората, страдащи от киселини, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и синдром на раздразнените черва (СРЧ) да бъдат внимателни, когато пият кафе на празен стомах. Отбелязва се обаче, че понастоящем няма проучвания, които да показват, че пиенето на кафе на празен стомах причинява или увеличава риска от ГЕРБ. Проучване от 2014 г. установи, че пиенето на тъмно изпечено кафе е по-благоприятно за стомашната киселинност в сравнение със светло изпеченото кафе.

Кофеинът се абсорбира по-бързо

Кофеинът е естествен стимулант и може да причини чувство на тревожност или нервност. Когато се консумира на празен стомах, кофеинът се абсорбира по-бързо. За да се намали рискът от странични ефекти, кафето трябва да се консумира с храна.

"Консумацията на твърде много кофеин може да доведе до безпокойство, учестен пулс и тревожност. Този навик може да причини главоболие и високо кръвно налягане. Важно е да се отбележи, че проучвания, които са открили връзка между кафето и тревожността, се основават на данни от хора, които пият повече от шест чаши на ден“, обяснява Мадормо .

Лекарите препоръчват ограничаване на приема на кофеин до 400 милиграма на ден - количество, което се съдържа в 4 до 5 малки чаши кафе. Също така не се препоръчва да се пие кафе на гладно преди лягане, тъй като ефектите на кофеина могат да продължат до 7 часа при възрастни. Авторката споменава и консумацията на кафе по време на бременност. Тя отбелязва, че кофеинът може да премине през плацентата и да повлияе на здравето на плода. Затова на бъдещите майки се препоръчва да ограничат приема на кофеин до 1-2 чаши кафе на ден.

Проблеми с храносмилането

За някои хора пиенето на кафе на празен стомах може да причини проблеми с храносмилането. Те включват подуване на корема, спазми, гадене, киселини или диария.

Хормонални промени

Авторката заявява, че пиенето на кафе на празен стомах може да причини хормонални промени в организма. Кофеинът стимулира производството на кортизол, който е известен като хормон на стреса.

„Кортизолът регулира метаболизма и кръвното налягане. Повишените нива на кортизол могат да увеличат риска от тревожност, раздразнителност и проблеми със съня. Високите нива на кортизол могат в крайна сметка да доведат до сърдечни заболявания и загуба на костна маса“, обяснява Мадормо.