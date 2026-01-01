В последните години все повече хора обръщат внимание на продуктите, които използват в кухнята, а сред тях все по-често се среща и брашното от семола. Макар да звучи екзотично за някои, то отдавна е част от традиционната кухня в редица страни, особено в Италия.

Семолата представлява едро смляно брашно от твърда пшеница (дурум), което се отличава със златист цвят и по-груба текстура. Именно заради тези качества тя е предпочитана за приготвянето на паста, кус-кус и различни тестени изделия.

Една от основните причини за популярността на семолата е нейният състав. Тя е богата на протеини и глутен, което я прави подходяща за тесто с добра структура и еластичност. Освен това съдържа витамини от група B и минерали като желязо и магнезий.

В кухнята брашното семола има разнообразно приложение. Освен за домашна паста, то се използва и за приготвяне на хляб, пици, десерти и дори като основа за грис. Често се добавя и при печене, за да придаде хрупкава коричка на тестените изделия.

Специалистите отбелязват, че семолата се усвоява по-бавно от организма в сравнение с обикновеното бяло брашно, което може да допринесе за по-дълго усещане за ситост.

С нарастващия интерес към разнообразното и балансирано хранене, брашното семола постепенно намира своето място и в българската кухня – както в традиционни рецепти, така и в по-модерни кулинарни експерименти.